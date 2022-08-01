Sadr Grubu’nun açıklamasına tepki: Meşruiyete karşı darbe çağrısı!

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan Irak parlamentosu dünden bu yana Sadr Grubu’nun destekçileri tarafından işgal altında tutulurken, Sadr Grubu’nun Şii Lideri Mukteda Sadr’ın “Yeşil bölge işgalden kurtarıldı” açıklamasına rakibi Koordinasyon Grubu’ndan tepki geldi.

Koordinasyon Grubu çatısı altında yer alan Hikmet Akımı Başkanı Ammar Hekim’in evinde toplanan Koordinasyon Grubu yöneticileri yayınladıkları ortak bildiride, Sadr’ın söz konusu açıklamasını “Meşruiyete karşı darbe çağrısı" olarak nitelendirdi.

Koordinasyon Grubu’nun Irak’ın yaşamakta olduğu bu kritik dönemde başta Sadr Grubu olmak üzere bütün tarafları diyaloga çağırdığı belirtilen bildiride, “Ama ne yazık ki artan bu gerilim halka, devlete ve kurumlarına, siyasi süreç, anayasa ve seçimlere karşı devrim aşamasına ulaştı” denildi.

Irak halkının verdiği uzun ve zorlu kanlı mücadelenin sayesinde elde ettiği demokrasi sisteminin bütün Irak halkını temsil etmeyen tek bir siyasi tarafın destekçileri verilmesinin kabul edilemez olduğunu aktarılan bildiride, “Koordinasyon Grubu olarak, vatandaşın hakkını, devletin meşruiyeti ve siyasi süreci tüm gücümüzle savunmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, bütün bunların aksine yapılan her hangi bir eylem kırmızı çizgileri geçmek, iç barışı tehdit etmek ve yıllardır devleti yağmalayanlara kapıları açmak olarak kabul edeceğiz” denildi.

Koordinasyon Grubu’ndan protesto çağrısı

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu ise destekçilerine yarın akşam Bağdat’taki Yeşil Bölge önünde toplanma çağırısında bulundu.

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, son gelişmeler “şüpheli bir darbe planı” olarak nitelendirilerek, “Devleti çalma, meşruiyetini hiçe sayma, yasal kurumlarına hakaret etmek ve demokrasi süreci yok etmek girişimlerine karşı herkesi akşam saat 17.00’de Yeşil Bölge girişinde bekliyoruz” denildi.

Saddam’ın kızı Sadr’ı desteklediği iddialarını reddetti

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin kızı Rağad, meclis binasını basarak oturma eylemi başlatan Sadr Grubu destekçilerini selamladığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, Sadr’ın babasının eski dostu olduğuna dair yapılan paylaşımın kendisine ait olmadığını belirtti.

Sadr destekçilerinden zincirli gösteri

Sadr destekçileri, parlamento binasında düzenledikleri gösteride davullar çalarak ağıt yaktı ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurdu. Bazı protestocular ise parlamento içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştı.

Sadr yanlıları, bu hafta ikinci kez meclisi bastı

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz’da da Yeşil Bölge’ye girerek parlamentoyu basmıştı.