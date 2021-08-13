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Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
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Dünya Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Dünya

Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 16:40:00 -
Sadır Caparov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kendisi ve Kırgızistan halkı adına, Türkiye'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Caparov, Kırgızistan halkının hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını ve doğal afetten etkilenen herkese acil şifa dilediğini aktararak, "Kardeş Türkiye'nin bu zor durumdan bir an önce kurtulması için Allah'a dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Sel felaketinin yaşandığı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişi yaşamını yitirmiş, Bartın'da 1 kişinin arandığı ifade edilmişti.

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