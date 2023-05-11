Sadio Mane bombası patlayacak! Gündeme bomba gibi düştü, çağrılar peş peşe geldi...
Sezon sonu Alman devi Bayern Münih'ten ayrılacağı iddia edilen Sadio Mane hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Senegalli oyuncunun futbol hayatına Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.
Sezon sonu Alman devi Bayern Münih'ten ayrılacağı iddia edilen Sadio Mane hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Senegalli oyuncunun futbol hayatına Türkiye'de devam edebileceği öne sürüldü.
Sezon başı Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane'nin Alman devinde uyum sorunu yaşadığı ve bu nedenle ayrılmayı düşündüğü transfer piyasasında yüksek sesle konuşuluyor.
Bundesliga ekibiyle 2 senelik sözleşmesi daha bulunan Mane'nin Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.
Akşam'a göre; Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünen 31 yaşındaki Sadio Mane'nin durumunu menajerine sordu.
Daha önce Müslüman bir ülkede futbol oynamak istediğini söyleyen Mane'nin İstanbul'da yaşamaya sıcak bakabileceği ifade edildi. Süper Lig'de oynayan Senegalli oyunculardan Türkiye hakkında bilgi alan Mane'nin teklifleri değerlendireceği belirtildi.
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Geçtiğimiz ay takım arkadaşı Leroy Sane ile kavga eden Mane'nin kadro dışı kalacağı öne sürülmüştü.
Almanya'da umduğu ortamı bulamayan Mane, bu sezon 36 resmi maça çıkarak 12 gol kaydetti. İngiltere ve İtalya'dan da talipleri olduğu aktarılan Mane'nin Haziran ayında son kararını vereceği öğrenildi.