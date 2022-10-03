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Gündem Sadık Albayrak'tan Erdoğan açıklaması
Gündem

Sadık Albayrak'tan Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, Cumhurbaşkanı'nın üniversite diplomasıyla ilgili konuştu. Silivri Cezaevi'nde yatarken Erdoğan'ın kendisini ziyaret ettiğini belirten Albayrak, "Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla 'Silahlı Kuvvetler sigarası' getirirdi. Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:20:00 -
Sadık Albayrak'tan Erdoğan açıklaması

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde yalan ve iftiralarla takoz olan muhalefetin sık sık ortaya attığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili tartışmalarla ilgili bir değerlendirme de eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan geldi.

Silivri Cezaevi'nde yatarken Erdoğan'n kendisini ziyaret ettiğini anlatan Sadık Albayrak, "Silivri'de yatarken 15 günde bir ziyaretçi gelirdi. Gelenler sigara getirirdi. Çoğu kaçak sigaraydı. Benim ziyaretçim ise o sıra Hasdal'da asteğmen olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Herkese sigara paket paket gelirdi. Erdoğan, kantin subayıydı. Bana kartonla 'Silahlı Kuvvetler sigarası' getirirdi. Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?" şeklinde konuştu.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigaraya karşı verdiği mücadelenin hatırlatılması üzerine ise "Ben hocadan fetva aldım: Kalpte iman kafada duman lazım. Necip Fazıl da çok sigara içerdi. Günah derlerdi. O da 'Benim için kendini yakan sadece odur' diye cevap verirdi." ifadelerini kullandı.

Sadık Albayrak, 12 Eylül'den sonra mahkum olmuş, dokuz ay Silivri Cezaevi'nde yatmıştı. Albayrak, o dönem 28 metrekarelik koğuşta 26 kişi kaldıklarını belirterek, "Çıktığımda, bu cezaevi yıkılmadan bir daha Silivri'ye gitmem demiştim, yıktılar da daha büyüğünü yaptılar" dedi.

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