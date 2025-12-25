Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin paylaşılan fotoğrafta çalışmalara kaldığı yerden devam ediyormuş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin çalışmalara devam ediyormuş!
Soruşturma kapsamında Sadettin Saran 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından gözaltına alınmıştı.
Şüpheli Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
KULÜP BİNASINA GEÇTİ
Adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Saran, Savcılıkta yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe pazartesi ve perşembe günleri belirlenen yerlere 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
Saran serbest bırakılmasının ardından kulüp binasına geçti.
Saran burada kulüp çalışanları ve taraftarlar tarafından karşılandı.
"ÇALIŞMALARA DEVAM"
Kulüp binasına geçen Saran'la ilgili Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'ndan bir paylaşım geldi.
Torunoğulları, Sadettin Saran'la yaptığı paylaşımda "Çalışmalarımıza devam" ifadelerini kullandı.