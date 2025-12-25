Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saran adliye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam gözaltına alınmıştı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Bu arada, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Gürhan Taşkaya ve diğer yönetim kurulu üyeleri de Çağlayan Adliyesi'ne geldi.