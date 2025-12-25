  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
Gündem

Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saran adliye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller neticesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Bu arada, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Gürhan Taşkaya ve diğer yönetim kurulu üyeleri de Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23