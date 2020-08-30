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Aktüel SADEM 8 ayda 80 aileyi dağılmaktan kurtardı
Aktüel

SADEM 8 ayda 80 aileyi dağılmaktan kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:14:11 -
SADEM 8 ayda 80 aileyi dağılmaktan kurtardı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM), bugüne kadar 80 aileye danışmanlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aile yapısının parçalanmaması ve sağlıksız ortamda çocukların yetişmemesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde geçen yıl aralık ayında SADEM kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SADEM ile çiftlere doğru iletişim kurmanın yöntemlerinin anlatılması ve ihtiyaç sahibi ailelere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen sosyo-ekonomik destekle çiftler arası problemlerin büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Amaçlarının boşanma sürecindeki çiftleri yeniden bir araya getirmek ve sorunlarına çözüm bulmalarında yardımcı olmak olduğunu aktaran Demir, "SADEM ailelerimize adeta bir umut oldu. Sekiz ayda boşanma sürecine giren ve bize başvuru yapan 80 ailemizin yuvasının dağılması önlendi." ifadesinde bulundu.

Demir, en önemli hedeflerinin aileyi muhafaza etmek ve sorunu boşanma süreci başlamadan çözmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Merkezimizin içinde psikolog ve sosyologlarımız var. Hepsi işinde uzman arkadaşlarımız. Yapılan danışmanlık görüşmeleri ve verilen desteklerle gördük ki kendi içinde çözülemeyen, incir çekirdeğini doldurmayan sorun farklı bir bakış açısıyla çözülüyor. Ailelerimizin dağılmadan kurtarıldığına şahit olduk."

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