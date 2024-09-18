Sadece üç saniye yetiyor: Sesinizi bile çalıyorlar!

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayılması, dolandırıcıların ses klonlayarak insanları tuzağa düşürmesini kolaylaştırıyor. Bankalar, güvenli kelimelerle kendinizi korumanız gerektiği konusunda uyarıyor.

Yapay zeka kullanılarak yapılan ses kopyalama dolandırıcılıkları, giderek daha fazla insanı mağdur ediyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar, aile üyeleri ve arkadaşların seslerini taklit ederek kurbanlarından para sızdırmak için yeni yöntemler geliştiriyor.

Yapay zeka, görsel üretim, metin yazarlığı ve çeviri gibi pek çok alanda kullanılırken, bu teknoloji aynı zamanda suçlular için de yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle ses klonlama teknolojisi, dolandırıcıların hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Dolandırıcılar, bir kişinin sosyal medyaya yüklediği sadece üç saniyelik bir ses kaydını kullanarak sesini klonlayabiliyor ve yakınlarına acil para talep eden mesajlar gönderiyor.

Bir hükümet raporuna göre, İngiltere'deki vatandaşların %28'i son bir yıl içinde bu tür dolandırıcılıklara maruz kaldı. Raporda ayrıca, katılımcıların %50'sinin bu tür dolandırıcılıklardan habersiz olduğu ve kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmedikleri belirtiliyor.

Bankalar, bu tür tehditlere karşı halkı uyararak, acil para talepleri durumunda sadece aile bireylerinin bileceği bir "güvenli kelime" belirlemeyi öneriyor. Starling Bank'tan güvenlik uzmanı Lisa Grahame, "Dolandırıcıların sesinizi taklit edebilmesi için yalnızca birkaç saniyelik bir ses kaydına ihtiyaçları var. Ancak bu tehdide karşı korunmak için aile bireylerinizle güvenli bir kelime belirlemek sadece birkaç dakikanızı alır," diyor.

Uzmanlar, bu güvenli kelimenin dijital ortamda paylaşılmaması gerektiğini ve sadece yüz yüze belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu şekilde, telefonun diğer ucundaki kişinin gerçek kimliğini hızlıca doğrulamak mümkün olacak.

Odatv.com