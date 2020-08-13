Sadece poğaça almak istedi! Aracı alev alev yandı
Sivas’ta bir pastaneye giren vatandaş poğaça almak istedi. Poğaçayı aldıktan sonra dükkandan çıkan kişi geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir kişi arabasını park ettikten sonra yakındaki pastaneye poğaça almaya gitti. Dükkandan çıktıktan sonra arabasını alev alev yanarken gören vatandaş hayatının şokunu yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Salim Toroman isimli araç sahibi, yangının gaz kaçağından çıkmış olabileceğini söyledi.
Gelen itfaiye bütün müdahalelere rağmen aracı yanmaktan kurtaramadı ve araç kullanılamaz hale geldi.