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Aktüel Sadece pencerenin önünde çeken internet ile EBA'ya giriyor
Aktüel

Sadece pencerenin önünde çeken internet ile EBA'ya giriyor

Amasya'nın Kızoğlu köyündeki 3. sınıf öğrencisi Boran'ın, pencere önünde ders dinlerken çekilen fotoğrafı karşısında duygulanan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, öğrenciye tablet hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:24:46 -
Sadece pencerenin önünde çeken internet ile EBA'ya giriyor

AMASYA (AA) - Amasya'da, köydeki evinde sadece tek bir noktada internet çeken 3. sınıf öğrencisi Boran Vural, EBA platformundan canlı yayınlanan derslere pencerenin önünden katılabiliyor.

Merkeze bağlı Kızoğlu köyünde yaşayan 9 yaşındaki Boran, EBA platformundan canlı yayınlanan derslere katılabilmek için köyde bir süre internetin çektiği yer aradı.

Evinin penceresinin önünde internetin çektiğini fark eden Vural, annesinin cep telefonunu camın önüne yerleştirerek derslere katılmaya başladı.

Vural'ın öğretmeni durumu fark edince öğrencisinin camın önünde derslere girdiği anı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

- İl Milli Eğitim Müdürü tablet hediye etti

Sosyal medyadaki paylaşımı gören İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, evinde ziyaret ederek Vural'a tablet hediye etti.

Sosyal medyadaki fotoğrafın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Coşkun, "Fotoğrafı görünce hemen okul müdürü arkadaşımızla irtibata geçip, öğrencimizin yanına gelmek istedik. Gelirken de tabii ki öğrencimiz zor şartlarda uzaktan eğitim yaptığı için küçük bir hediye getirdik. Devlet ve Bakanlık olarak bu tür zor şartlarda eğitim alan öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

Vural ise Coşkun'a teşekkür ederek, "İnternet sadece camın önünden çekiyor, oradan başka yerde giremiyorum EBA'ya. Zor da olsa derslerimi dinliyorum ve notlarımı alıyorum ama okulumu özledim. Bir an önce okuluma başlamak istiyorum." diye konuştu.


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