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Aktüel

Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında çeşitli şekilde tehlikede olan 276 hayvanı kurtararak, doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:47:56 -
Sadece mayıs ayında 276 hayvanı kurtardılar

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mayıs ayında çeşitli şekilde tehlikede olan 276 hayvanı kurtararak, doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladı.


Yangın ve kaza gibi olaylar başta olmak üzere, her şartta ve 7 gün 24 saat esasıyla Manisalıların hizmetinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayvan kurtarma operasyonlarıyla da onlarca hayvanın hayatını kurtardı. Otomobil motorlarına sıkışan kediden sulama kanalına düşen ineğe, başını tenekeye sıkıştıran köpekten korkuluklara sıkışan kuşa kadar çok sayıda hayvanı kurtaran itfaiye ekipleri, mayıs ayında 276 canı yeniden yaşama döndürerek, doğadaki ait oldukları ortama dönmelerine vesile oldu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tüm canlara saygı anlayışıyla görev yaptıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, mayıs ayında itfaiye personelinin 188 kedi, 29 köpek, 27 kuş, 9 yılan, 2 büyükbaş, 3 küçükbaş ve 18 diğer türler olmak üzere, toplam 276 hayvanı kurtardıklarını söyledi.

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