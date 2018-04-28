Sadece kargo bekleyenlerin anlayacağı durumlar

1-KARGONUZUN ZAMANINDAN DAHA GEÇ GELMESİ

Her ne kadar ürünü satın aldığınızda size belirli bir gün verilmiş olsa da kargo gerek eleman eksikliği gerekse yoğunluk sebebi ile elinize geç ulaşır.

2-KARGONUZUN ELİNİZE HASARA UĞRAMIŞ ŞEKİLDE GELMESİ

Kargoya verilen bir ürün gerekli özen gösterilmediği ve gelişi güzel davranıldığı için elinize kırılmış ya da şekli bozulmuş bir şekilde gelebilir.

3-KARGO İLE İLGİLİ BİR SORUN OLDUĞUNDA MUHATAP BULAMAMA

Kargo ile ilgili bir sıkıntınız ya da bir sorunuz varsa karşınızda bir muhattap bulup derdinizi anlatmanız biraz zor olacaktır.

4-KARGO ŞİEKETİNDE ÇALIŞAN ELEMANLARIN EĞİTİMSİZ OLMASI

Genellikle kargo şirketlerinde çalışan personel bir eğitimden geçirilmeden işe alınır. Bu da müşteri açısından sıkıntılı durumların doğmasına neden olur.

5-AYNI KARGO ŞİRKETİNE BAĞLI ŞUBELERİN BİRBİRİNDEN FARKLI DİSİPLİNLE ÇALIŞMASI

Bir kargo şirketine ait şubelerin bazıları çok iyi çalışırken bazıları daha hantal bir çalışma sistemine sahiptir.

6-ŞUBELERİN ÇOK DÜZENSİZ OLMASI VE ÜRÜNLERİN ADETA İSTİFLENMESİ

Hemen hemen tüm kargo şirketlerinin şubelerinden göze batan bir düzenlik hakimdir. Bu düzensizlik kargoların kaybolmasına neden olabilmektedir.