Sadece kargo bekleyenlerin anlayacağı durumlar
Alışveriş yapmaya vakti olmayan insanları çoğu internetten alışveriş yaparlar. Ancak bazı zamanlar bu durum sıkıntılı bir sürece dönüşür.28 Nisan 2018 Cumartesi 10:14
1-KARGONUZUN ZAMANINDAN DAHA GEÇ GELMESİ
Her ne kadar ürünü satın aldığınızda size belirli bir gün verilmiş olsa da kargo gerek eleman eksikliği gerekse yoğunluk sebebi ile elinize geç ulaşır.
2-KARGONUZUN ELİNİZE HASARA UĞRAMIŞ ŞEKİLDE GELMESİ
Kargoya verilen bir ürün gerekli özen gösterilmediği ve gelişi güzel davranıldığı için elinize kırılmış ya da şekli bozulmuş bir şekilde gelebilir.
3-KARGO İLE İLGİLİ BİR SORUN OLDUĞUNDA MUHATAP BULAMAMA
Kargo ile ilgili bir sıkıntınız ya da bir sorunuz varsa karşınızda bir muhattap bulup derdinizi anlatmanız biraz zor olacaktır.
4-KARGO ŞİEKETİNDE ÇALIŞAN ELEMANLARIN EĞİTİMSİZ OLMASI
Genellikle kargo şirketlerinde çalışan personel bir eğitimden geçirilmeden işe alınır. Bu da müşteri açısından sıkıntılı durumların doğmasına neden olur.
5-AYNI KARGO ŞİRKETİNE BAĞLI ŞUBELERİN BİRBİRİNDEN FARKLI DİSİPLİNLE ÇALIŞMASI
Bir kargo şirketine ait şubelerin bazıları çok iyi çalışırken bazıları daha hantal bir çalışma sistemine sahiptir.
6-ŞUBELERİN ÇOK DÜZENSİZ OLMASI VE ÜRÜNLERİN ADETA İSTİFLENMESİ
Hemen hemen tüm kargo şirketlerinin şubelerinden göze batan bir düzenlik hakimdir. Bu düzensizlik kargoların kaybolmasına neden olabilmektedir.
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