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Aktüel Sadece İnsan Derneği 35 ülkede kurban kesecek
Aktüel

Sadece İnsan Derneği 35 ülkede kurban kesecek

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:27:00 -
Sadece İnsan Derneği 35 ülkede kurban kesecek

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2023 yılı Kurban çalışmalarına başladı. Dernek, ‘Hisseni Paylaş Kardeşine Yakınlaş’ sloganı ile 35 ülkede kurban çalışmaları yürüterek, on binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kurban bedelleri dernek tarafından yurt içi için 5 bin lira yurt dışı için ise 2 bin lira olarak belirlendi.

Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, 2023 Kurban Bayramı için çalışmalarına ‘Hisseni Paylaş Kardeşine Yakınlaş’ sloganı ile devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 35 ülkede kurbanlar kesilecek, kurbanlık payları on binlerce ihtiyaç sahibine dağıtılacak. Dernek tarafından kurban hisse bedelleri, yurt içi için 5 bin lira, yurt dışı için ise 2 bin lira olarak belirlendi. Bağışçılar, çalışma yapılacak ülkeler arasından dileğini seçebilecek.

Afrika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da kurbanlar kesilecek

Sadece İnsan Derneği’nin Türkiye ile birlikte kurban çalışmalarında bulunacağı ülkeler şu şekilde:

Afrika: Burkina Faso, Uganda, Kenya, Çad, Nijer, Somali, Mali, Benin, Togo, Tanzanya, Zimbabwe, Sudan, Gine, Senegal, Gana, Kongo, Etiyopya, Mozambik,
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Asya: Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Filipinler

Endonezya, Nepal, Sri Lanka

Orta Doğu: Suriye, Lübnan

Avrupa: Bosna-Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan.

Geçen yıl 18 ülkede ihtiyaç sahiplerine pay dağıtıldı

Sadece İnsan Derneği, geçen yılki kurban çalışmaları kapsamında vekâletini aldığı kurbanları 18 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı.

Dernek, Ramazan’da 28 ülkede iftar ve gıda dağıtım programları düzenleyerek 40 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşmıştı. Ayrıca deprem bölgesinde de çalışmalarda bulunan dernek, depremden etkilenen 5 binden fazla kişiye de iftar ikramında bulunmuştu.

Kurban vekaleti vermek için

Kurban vekaletlerini Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği’ne vermek isteyen bağışçılar, bagis.sadeceinsan.org.tr üzerinden vekalet verebiliyor. Telefonla vekâlet vermek isteyen bağışçılar ise, 0216 651 73 39 numaralı telefon üzerinden derneğe ulaşarak vekaletlerini verebiliyor.

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