Sadece doktorları gözetmeyecek! Bakanlık duyurdu, ek protokol geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek protokolle ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için çalışmalar devam etmektedir."