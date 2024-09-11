Sadece bunu yapan kurtulacak! 2025 felaketle gelecek! Canan Karatay hazırlığınızı yapın deyip uyardı

Tartışmalı beslenme önerileriyle tanınan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son dönemde yaptığı açıklamalarla milyonlarca kişiyi endişelendirdi. Karatay, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun bir şekilde kesilen zeytin ağaçlarına dikkat çekerek, bu ağaçların 2025’te beklenen büyük bir felaket karşısında hayati bir öneme sahip olacağını vurguladı.

2025’TE KITLIK KAPIDA

Karatay, 2025 yılında dünya genelinde büyük bir kıtlık yaşanacağını öne sürerek, "Bütün herkes buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar. Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi ve yağı çok önemli. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler" dedi.

Karatay, zeytinliklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı Karatay, maden ocakları başka alanlarda kurulabileceğini fakat zeytin ağaçlarının her coğrafyada yetişmediğini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KITLIK RİSKİNİ BERABERİNDE GETİRECEK!

Prof. Dr. Karatay, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gidişatına da dikkat çekerek, bu bölgedeki tahıl üretiminin sekteye uğramasının dünya genelinde kıtlık riskini artıracağını söyledi. "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta son günlerde büyük kırılmalar yaşanıyor. İki tarafın da şiddeti artmış durumda ve buradaki savaş, görünen o ki farklı bir boyuta geçecek. Dünyanın tahıl üretim merkezlerinden biri olan Ukrayna ve Rusya coğrafyasının uluslararası ticaret trafiğine tamamen kapatılması, dünyada başlayacak yeni bir kıtlık anlamına geliyor" dedi.

Karatay, özellikle Türkiye’nin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, Türkiye'yi çok büyük bir tehlike bekliyor uyarısında bulundu.