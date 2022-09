Sadece 5 saniyede yumurta nasıl soyulur! İşte cevabı...

Neredeyse her ürünün baştacı olan yumurtayı sevmeyen neredeyse yoktur aramızda. Her hali ile tam bir kalsiyum, protein deposu olan yumurta kahvaltıların baş tacı. Peki siz de yumurtayı haşlamayı tercih edenlerden fakat yumurtayı soymayı sevmeyenlerdenseniz bu haber tam da size göre!

Kahvaltı masalarının olmazsa olmazı, çok farklı çeşidi ile sofraların baştacı olan yumurta kalsiyum ve protein deposu. Uzmanlar da her gün tüketilmesini öneriyor. Peki yumurtayı haşladıktan sonra kabuğunu soymak işkenceye dönüyorsa işte birbirinden pratik yollar.

Haşlamadan önce yumurtayı iyice yıkayıp, yuvarlak olan ucundan küçük bir delik açın. Haşlandıktan sonra yumurtayı dik olarak tutarken bu deliğin içine kuvvetle üfleyin.

Yumurtalarınızı kaynar sudan çıkarıp hemen soğuk suya tutun ve bir süre soğuk suda bekletin. Soğuk su yumurtaya hem şok etkisi yapar hem de kabuğun gözeneklerinden girerek soymanızı kolaylaştırır.

Tuz ve karbonat katın

Yumurtalarınızı haşladığınız suyun içerisine bir tutam tuz veya karbonat atın. Bu yöntem de yumurtalarınızın kabuklarının kolay soyulmasını sağlar.

Bardak yöntemi de oldukça etkili bir yöntemdir.

Bir bardak soğuk suyun içine haşladığınız yumurtayı atın ve avucunuzla ağzını kapatarak kuvvetle sallayın. Cam bardağın içinde kabuğu çatlayan yumurtanız kolay bir şekilde soyulacaktır.

Hafifçe tezgaha vurun

Yumurtayı hafif tezgaha vurup bir kaç yerinden çatlattıktan sonra, iki avucunuzun arasında hafifçe bastırarak sağa sola çevirin. Yumurtanız bu işlemden sonra çok daha rahat soyulacaktır.

Yumurtanızı kabukluyken tam ortadan keskin bir bıçakla kesip bir tatlı kaşığı yardımıyla kabuk ve iç tarafından çevirerek de kolayca soyabilirsiniz.

Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta, kabuğu sayesinde hem mineral kaynağı olacak hem de yumurtanın içindekiler bitkinizin kökünün çürümesini engelleyecek. Bitkinizi dikeceğiniz yeri seçin. Yumurtanızı toprağa koyun ve üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça, toprak mineral dolacak.

İlk olarak bitkinizi ekeceğiniz toprağı seçmelisiniz. Daha sonra çiğ yumurtanızı toprağa koyup üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça toprağınız mineral deposu olacaktır. Bu işlemi bozulmuş yumurtalardan yapmak daha iyi sonuç verecektir. Profesyoneller tarafından uygulanan bu yöntem daha sonra bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştiren insanlar tarafından da uygulanmaya başlandı. Ve çok iyi sonuçlar alındığı söyleniyor. Profesyoneller bunu muz kabukları ile de deniyorlar. Dilerseniz sizde aynı yöntemle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra tek yapmanız gereken bitkilerinizin verimini izlemek.

Profesyonel bahçevanların yumurta haricinde muz ile de bunu yaptığı biliniyor. Hemen deneyin. Size tavsiyemiz son kullanma tarihi geçmiş yumurtaları kullanmanız. Böylelikle yumurtanızı israf etmiş olmayacaksınız.