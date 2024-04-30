Sadece 32 günde… Elektrikli otomobil üreten Xiaomi gaza bastı

Xiaomi SU7 elektrikli otomobil modeli eğer kaçırdıysanız Çin’de yaklaşık 30 bin dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip. Aracın SU7 Pro versiyonu için 34 bin doların, SU7 Max versiyonu içinse 42 bin doların gözden çıkarılması gerekiyor. Fiyat-performansı oranı gerçekten yüksek olan aracın talebi, geçtiğimiz hafta Xiaomi CEO’su tarafından yapılan açıklamaya göre beklenenden tam 5 kat daha yüksek oldu.

Model geçtiğimiz haftalarda CEO Lei Jun tarafından yapılan, “SU7 için 2024 özelinde tam 100 bin üstü satış hedefi belirledik” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Lei Jun en son ise Pekin Otomobil Fuarı kapsamında bir sunum yapmış ve orada araçtan şimdiye kadar 75.723 adet sipariş aldıklarını duyurmuştu. CEO ayrıca son dört gün içinde 5.000’in üzerinde yeni sipariş aldıklarını, sadece 28 gün içinde 5.781 adet SU7 teslim ettiklerini de söylemişti.

Araçlarına kadınların da çok ilgi duyduğunu belirten Lei Jun, hepsine ek olarak, “Eski Mercedes, BMW ve Audi sahiplerinin Xiaomi SU7’yi seçtiğini gördük” demiş ve eklemişti: “Xiaomi Pilot otonom sürüş sistemini Xiaomi SU7 sürücülerinin yüzde 79’u aktif olarak kullanıyor.”

Şimdi ise firmanın SU7’den 32 günde tam 10 bin adet ürettiği ortaya çıktı. Araç için Çin’de akıllı bir fabrika kuran Xiaomi, yüksek robot kullanımının etkisiyle şimdiden yüksek bir ivmeye ulaşmış durumda.



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Log'da yer alan habere göre; firmanın ilk aracı teknik olarak bakarsak 400V temelli ve arkadan itişli standart sürümünde 73.6 kWh BYD Blade batarya üzerine kuruluyor, 700 km CLTC menzili açıklanıyor, 299 beygir güç ile 400 Nm tork getiriyor ve 0’dan 100 km/s hıza 5.28 saniyede çıkabiliyor.

Bu versiyon 210 km/s hıza ulaşabiliyor ve uygun şartlar altında yüzde 10 ile 80 arasını 25 dakikada doldurabiliyor. SU7, 400V temelli ve arkadan itişli Pro sürümünde 94.3 kWh CATL Shenxing batarya üzerine kuruluyor, 830 km CLTC menzili açıklanıyor, 299 beygir güç ile 400 Nm tork getiriyor ve 0’dan 100 km/s hıza 5.70 saniyede çıkabiliyor.

Bu versiyon da 210 km/s hıza ulaşabiliyor ve uygun şartlar altında yüzde 10 ile 80 arasını 30 dakikada doldurabiliyor. Model 800V temelli ve dört çeker Max sürümünde 101 kWh CATL Qilin batarya üzerine kuruluyor, 800 km CLTC menzili açıklanıyor, 673 beygir güç ile 838 Nm tork getiriyor ve 0’dan 100 km/s hıza 2.78 saniyede çıkabiliyor.

Bu versiyon 265 km/s hıza ulaşabiliyor ve uygun şartlar altında yüzde 10 ile 80 arasını 19 dakikada doldurabiliyor.