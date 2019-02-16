0553 313 94 23

Sadece 30 dakikada dişleriniz bembeyaz olacak

Diş Hekimi Zafer Kazak, Fotona TouchWhite el aleti ile yaklaşık 30 dakikada hassasiyet oluşturmadan beyazlatma sağlanabileceğini söyledi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
Sadece 30 dakikada dişleriniz bembeyaz olacak

Diş Hekimi Zafer Kazak, Fotona TouchWhite el aleti ile yaklaşık 30 dakikada hassasiyet oluşturmadan beyazlatma sağlanabileceğini söyledi.


Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, değişen diş rengi problemlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek "Diş renginin göz rengi ve saç rengi gibi kişiye özgüdür. Dişin içerdiği elementlerin birbirine göre oranı dişin rengini belirler. Mine yüzeyi porlu (gözle görülemeyen küçük delikli) bir yapıya sahiptir. Bu nedenle dişin doğal rengi zaman içerisinde dış etkenlerden etkilenerek değişebilir" dedi.


Diş Hekimi Zafer Kazak, diş rengi tedavisi konusunda iki tip tedavi yöntemi bulunduğunu belirterek, "Bunlardan ilki diş hekiminizin muayenehanesinde daha hızlı sonuç alınan yöntemdir, diğeri de eviniz de kendinizin uygulayacağı yöntemdir. YAG lazer cihazları ile yeni geliştirilen Fotona TouchWhite el aleti ile yaklaşık 30 dakikada hassasiyet oluşturmadan beyazlatma sağlanabilir. Bu lazer dalga boyu çalışılan dokularda sadece 100 mikrometre emilim sağlar ve suda emilir. Bu sebeple beyazlatma jelinin en üst tabakasında emilerek derin tabakaya gitmeden jelin hemen aktif olmasını sağlar. Bu da işlemin hızlanmasını ve aynı zamanda dişte ısı oluşmamasını sağlar. Böylece işlem sonrası hassasiyet de alternatif yöntemlere göre en aza indirgenir" diye konuştu.


Sert doku lazerleri ile yapılan beyazlatma işleminde jel dentine gelmediği ve minede mikro çatlaklar olmadığı sürece ağrı oluşmayacağını kaydeten Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diğer yöntemlerde çok az bir hassasiyet duyulabilir ve genellikle bu durum 24 saat içerisinde geçer. Bunu gidermek için beyazlatma işlemi sonuna diş hekiminiz fluorid uygulaması yapabilir. Beyazlatma sonrası çay, kahve, sigara, kırmızı şarap, vişne suyu gibi dişi renklendirebilecek gıdalardan uzak durmakta fayda vardır. Genel ağız bakımına dikkat edilmesi de renklenmelerin tekrarlamasını önleyecektir" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şoförün seyir halindeyken telefonla görüşmesi yolcuları çileden çıkarttı
    1. Şoförün seyir halindeyken telefonla..
    2. Sağlık turizminde "100 bin Rus turist"..
    3. Savunma Sanayii Başkanlığı: "KEMENT..
    4. Kasımpaşa, Galatasaray ile 30...
    5. Otomobil ve otobüs durağına çarpan..
    6. Suudi Veliaht Prens Muhammed bin..
    7. BTSO, Bursa Teknik Üniversitesi ile iş..
    8. TİKA’dan Kırgızistan’da kadın..
    9. Trabzonspor İstişare Kurulu’nu..
    10. 24 günlük bebeğin göbeğinden çıkanları..
    11. Kurtulmuş, canlı yayında soruları..
    12. İşgal için gitmişti hidayete erdi
    13. Kayaklı koşucuların hedefi ilk 30'a..
    14. Eskişehir'de fahri konsolos intihar etti
    15. Erzurum’da etkili olan sis trafik..
    16. İki farklı Beşiktaş!
    17. Bir yılda yüzde 25 büyüdü
    18. Hatay'da korkutan yangın! 12 işçi..
    19. Fatsa’da trafik kazası: 1 ölü
    20. Hatay sınırında 8 insan kaçakçısı..
    21. CHP'den Braille alfabesiyle..
    22. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
    23. (ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can..
    24. Plajda kendini vuran emekli polis..
    25. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    26. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    27. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    28. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    29. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    30. Pembe kodla bebekler güvende
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü