Sadece 3 malzemeyle 3 litrelik limonata yapmaya ne dersiniz?

Serinlemek için içtiğimiz buz gibi limonatayı bir de bu tarifle baştan deneyin.

Malzemeler

3 dondurulmuş limon

3 litre su

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Dondurulmuş halde buzdolabından çıkardığınız limonu 5 dakika kadar dışarıda dinlendirin. Sonra küçük parçalara bölün.

Blendera bir miktar limon ve biraz şeker atarak geçirin. Bütün parçalar bitene kadar bu işleme devam edin.

Büyükçe bir kap içerisine 3 litre suyu ve limon tuzunu atarak karıştırın. Üzerine blenderdan geçirdiğiniz limonlu şeker karışımını ilave edin ve karıştırın. 10 dakikada bir karıştırarak kıcama gelmesini, rengini ve tadını gelmesini sağlayın.

Bu bekletme aşamasında damak tadınıza göre; tarçın, karanfil ve nane gibi ekstra tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.

45 dakika sonra süzerek servis edebilirsiniz.

Dilerseniz aynı tarifi 1 portakal ve 1 limon ile de yapabilirsiniz. Kışın portakallarınızı saklayarak, yazın buz gibi limonatadan faydalanabilirsiniz.

Afiyet olsun...