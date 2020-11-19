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Yerel Sadece 15 yaşında... Mobil oyun için kuzenini bıçakladı!
Yerel

Sadece 15 yaşında... Mobil oyun için kuzenini bıçakladı!

Telefon bağımlılığının geldiği nokta korkutmaya başladı. Malatya'da 15 yaşındaki bir çocuğun, mobil oyun için kuzenini bıçakladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 08:32:00 -
Sadece 15 yaşında... Mobil oyun için kuzenini bıçakladı!

Malatya'da, Semih G. (15) cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzeni Mehmet Emin G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, önceki gece Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin G., kuzeni Semih G. ile birlikte ders çalışmak için amcası Murat G.'nin evine gitti. Kuzenler ders bitiminde cep telefonu ile oyun oynamaya başladı. Ancak 2 çocuk oyun nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında Semih G., odada bulunan bıçağı alıp, kuzeni Mehmet Emin'e sapladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Semih G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Emin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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