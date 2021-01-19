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Medya Sadece 15 dakika sürdü! Sıla ve Hazer Amani rezaleti son buldu
Medya

Sadece 15 dakika sürdü! Sıla ve Hazer Amani rezaleti son buldu

Gayrimeşru ilişki yaşadığı Ahmet Kural’dan şiidet görüp o dönem evli olan Hazar Amani ile yeni ilişki yaşayıp evlenen Sıla, Hazar Amani’den de boşandı. Topluma rol model olarak sunulan isimlerin laikçi yaşam tarzı 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:31:00 -
Sadece 15 dakika sürdü! Sıla ve Hazer Amani rezaleti son buldu

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve MasterChef programıyla adını duyuran şef Hazer Amani, 15 dakika süren dava sonucunda boşandı.

Çift geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları, "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" açıklamasıyla boşanacaklarını duyurmuştu.

Sıla sabahın erken saatlerinde avukatı Mehtap Kaya ile adliyeye gelirken, Hazer Amani ise Avukatı Süsen Gödekmerdan ile davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı. Saat 10.00'da başlayan boşanma davası ise 10.15'te bitti. Çiftin boşanması sadece 15 dakika sürdü.

Davanın ardından adliye çıkışında, muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini korumayı tercih eden Sıla, "Teşekkürler" demekle yetindi. Amani ise, "Söyleyecek bir şey yok" diyerek mahkemeden ayrıldı. Diğer taraftan Sıla, yakın dostlarıyla mahkemeden ayrılırken, Hazer Amani'nin ise tek başına olduğu görüldü.

Kokuşmuş magazin dünyasındaki bu laikçi yaşam tarzı “Kimin eli kimi cebinde belli değil” yorumlarını da beraberinde getirdi.

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