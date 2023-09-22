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Dünya Sadece 1 gün dayanabildiler! Bayraklar dikildi
Dünya

Sadece 1 gün dayanabildiler! Bayraklar dikildi

Yeniakit Publisher
2023-09-22 00:26:00 -
Sadece 1 gün dayanabildiler! Bayraklar dikildi

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarına yönelik başlattığı antiterör operasyonunda, Ermeni militanlarından temizlenen bölgelerdeki yüksek tepelere Azerbaycan bayrakları yerleştirildi.

Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarına başlatılan antiterör operasyonunda, Ermeni militanlardan temizlenen bölgeler Azerbaycan askeri tarafından Azerbaycan bayrağı dikildi.

Sadece 1 gün dayanabildiler

Ermeni militanların sadece 1 gün dayanabildiği operasyonun ardından ateşkes anlaşması imzalandı. Kritik bölgede ise Ermeni militanlarından temizlenen noktalara Azerbaycan güçleri intikal etti.

Kritik tepelere bayrak dikildi

Sosyal medya yer alan görüntülerde, Azerbaycan askerleri tarafından, Ermeni gruplardan temizlenen kritik tepelere Azerbaycan bayrağı asıldığı görüldü.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

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