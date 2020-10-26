Saddam'ın "sağ kolu" hayatını kaybetti
Irak'ın devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in "sağ kolu" olarak bilinen İzzet İbrahim el Duri, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Irak'ta yasaklı parti Arap Sosyalist Baas Partisi'nin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yayınlanan ses kaydında İzzet İbrahim el Duri'nin 78 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Kayıtta, parti ilkelerine bağlı kalma konusunda sebat gösterme çağrısı yapan Duri'nin vasiyetine uyacakları konusunda parti mensuplarına güvendikleri aktarıldı. Irak yönetiminden Duri'nin vefatına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.