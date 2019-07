Saddam'ın idamına karar veren hakim konuştu!

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmesinin üzerinden 13 yıl geçti. İngiliz BBC kanalıSaddam Hüseyin'in idamına karar veren Iraklı hakimlerden biri ile gerçekleştirdiği röportajda Saddam Hüseyin'in son anlarına ilişkin detayları paylaştı.

2006 yılında Iraklı hakimlerin kararı ile idam edilen devrik lider Saddam Hüseyin'in son anlarına ilişkin detaylar 13 yıl geçmesine rağmen hala aydınlatılamadı.

İngiliz BBC kanalının Arapça servisinde yayımlanan son röportajda ise Saddam Hüseyin hakkında idam kararını veren Iraklı hakim Munir Haddad ile kararın nasıl alındığı ve nasıl uygulandığı anlatıldı.

Nuri el Maliki hükümeti ile bir istişare oluyordu. Saddam Hüseyin'in idam kararı nasıl alındı?

“Biz temyiz mahkemesi olarak 9 üyeden müteşekkiliz. Kararın uygulanması için 9 üye arasında oylama yapılması gerekiyordu. 23.12. 2006 tarihinde Nuri el Maliki, Saddam Hüseyin'in idam edileceğini Iraklılara duyurdu. Nuri el Maliki ile arkadaştık. Bana kararı sordu. Ben de ona dosyanın tamamlanması için 1 aya ihtiyacımız olduğunu belirttim. Temyiz mahkemesi olarak toplandık ve uzun toplantılar sonrasında 3 gün içerisinde idam kararı aldık.”

9 üyenin tamamı idama imza attı mı?

“9 üyeden yedisi idam kararına imza attı. Diğer iki üye ise kaçtı.”

ABD’lilerin idam kararında bir etkisi oldu mu?

“Kesinlikle hayır. Bir etkileri olmadı. ABD'liler ve İngilizler mahkemede danışman olarak bulunuyordu. Irak Ceza Mahkemesi, Irak Yüksek Mahkemesi'nden ayır bir birim, başka bir mahkeme.”

ABD’li ve İngiliz danışmanlar bu mahkemelerde vardı değil mi?

“Evet, vardı.”

Peki onların görevi tam olarak neydi?

“Onlar sadece maaşlarını alıyorlardı. Birçok mahkemede, Lahey gibi eğitimler aldık. Uluslararası kanunlar hakkında dersler aldık. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Irak ceza mahkemesinden farklı. Şayet Saddam Hüseyin, Irak yasalarına göre yargılansaydı serbest kalırdı. Biz de onu uluslararası kanunlara göre yargıladık. Kanunları İngilizceden Arapçaya tercüme ettik. Bu noktada Irak asıllı İngiliz avukat Sami Şelebi'nin rolü büyüktür.”

Nuri Maliki'nin sağ kolu İzzet Şehbandar'ın sözleri ne hakkında ne diyeceksiniz?

“Nuri Maliki'nin sağ kolu İzzet Şehbandar, "Saddam ABD askerlerinin gözetimindeydi daha sonra Iraklılara teslim edildi. Başkan Bush ile görüştüm. Körfez ve ABD baskısından bahsettim. Bush ise bana, "Onu bugün idam edin." dedi ve idam gerçekleşti." sözlerine yer vermişti. Bunların hepsi abartıdır ve doğru değildir. Ne ABD ne de Körfez ülkelerinin baskısı oldu.”

Saddam'ın idamı Iraklıların kararı mıydı?

“Tamamen Iraklıların kararıydı. İdam kararını ben ve Iraklı hakimler aldı.”

İdamın gerçekleştiği gün siz de mahkemedeydiniz. Nelere şahit oldunuz?

“Saddam Hüseyin suçluydu ve ben ailemden sürekli onun suçlarını dinlerdim. Saddam bizzat kendisi insanları öldürürdü. Mahkeme günü Saddam'ın yüzünden korktuğu anlaşılıyordu. “

Saddam Hüseyin, bayram gecesi idam edildi. Üzülmediniz mi? Veya neler hissettiniz?

“Saddam'ın idam edilmesinde hiçbir endişem yoktu ve hiçbir şey hissetmedim. Biz bu kararı alırken, ondan intikam almak için yapmadık. Kararımızın arkasında mezhepsel bir düşünce yoktu. Saddam kendisinin Sünni olduğunu söylüyor ama o bir gün bile Sünni olmadı. Tam anlamı ile diktatördü.”

Mahkeme salonunda kimler vardı? Saddam'ın son sözleri neydi?

“Son sözleri kızına bakmamı istedi ve şehadet getirdi. İki defa şehadet getirdi. İkinci şehadeti getirdiği esnada ise idamı gerçekleşti. İdamdan sonra da bedenini ailesine teslim ettik.”