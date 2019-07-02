0553 313 94 23

Saddam'ın idamına karar veren hakim konuştu!

Saddam Hüseyin'in idamına karar veren Iraklı hakimlerden biri basına açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 15:18
Saddam'ın idamına karar veren hakim konuştu!

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmesinin üzerinden 13 yıl geçti. İngiliz BBC kanalıSaddam Hüseyin'in idamına karar veren Iraklı hakimlerden biri ile gerçekleştirdiği röportajda Saddam Hüseyin'in son anlarına ilişkin detayları paylaştı.

2006 yılında Iraklı hakimlerin kararı ile idam edilen devrik lider Saddam Hüseyin'in son anlarına ilişkin detaylar 13 yıl geçmesine rağmen hala aydınlatılamadı.

İngiliz BBC kanalının Arapça servisinde yayımlanan son röportajda ise Saddam Hüseyin hakkında idam kararını veren Iraklı hakim Munir Haddad ile kararın nasıl alındığı ve nasıl uygulandığı anlatıldı.

Nuri el Maliki hükümeti ile bir istişare oluyordu. Saddam Hüseyin'in idam kararı nasıl alındı?

“Biz temyiz mahkemesi olarak 9 üyeden müteşekkiliz. Kararın uygulanması için 9 üye arasında oylama yapılması gerekiyordu. 23.12. 2006 tarihinde Nuri el Maliki, Saddam Hüseyin'in idam edileceğini Iraklılara duyurdu. Nuri el Maliki ile arkadaştık. Bana kararı sordu. Ben de ona dosyanın tamamlanması için 1 aya ihtiyacımız olduğunu belirttim. Temyiz mahkemesi olarak toplandık ve uzun toplantılar sonrasında 3 gün içerisinde idam kararı aldık.”

9 üyenin tamamı idama imza attı mı?

“9 üyeden yedisi idam kararına imza attı. Diğer iki üye ise kaçtı.”

ABD’lilerin idam kararında bir etkisi oldu mu?

“Kesinlikle hayır. Bir etkileri olmadı. ABD'liler ve İngilizler mahkemede danışman olarak bulunuyordu. Irak Ceza Mahkemesi, Irak Yüksek Mahkemesi'nden ayır bir birim, başka bir mahkeme.”

ABD’li ve İngiliz danışmanlar bu mahkemelerde vardı değil mi?

“Evet, vardı.”

Peki onların görevi tam olarak neydi?

“Onlar sadece maaşlarını alıyorlardı. Birçok mahkemede, Lahey gibi eğitimler aldık. Uluslararası kanunlar hakkında dersler aldık. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Irak ceza mahkemesinden farklı. Şayet Saddam Hüseyin, Irak yasalarına göre yargılansaydı serbest kalırdı. Biz de onu uluslararası kanunlara göre yargıladık. Kanunları İngilizceden Arapçaya tercüme ettik. Bu noktada Irak asıllı İngiliz avukat Sami Şelebi'nin rolü büyüktür.”

Nuri Maliki'nin sağ kolu İzzet Şehbandar'ın sözleri ne hakkında ne diyeceksiniz?

“Nuri Maliki'nin sağ kolu İzzet Şehbandar, "Saddam ABD askerlerinin gözetimindeydi daha sonra Iraklılara teslim edildi. Başkan Bush ile görüştüm. Körfez ve ABD baskısından bahsettim. Bush ise bana, "Onu bugün idam edin." dedi ve idam gerçekleşti." sözlerine yer vermişti. Bunların hepsi abartıdır ve doğru değildir. Ne ABD ne de Körfez ülkelerinin baskısı oldu.”

Saddam'ın idamı Iraklıların kararı mıydı?

“Tamamen Iraklıların kararıydı. İdam kararını ben ve Iraklı hakimler aldı.”

İdamın gerçekleştiği gün siz de mahkemedeydiniz. Nelere şahit oldunuz?

Saddam Hüseyin suçluydu ve ben ailemden sürekli onun suçlarını dinlerdim. Saddam bizzat kendisi insanları öldürürdü. Mahkeme günü Saddam'ın yüzünden korktuğu anlaşılıyordu. “

Saddam Hüseyin, bayram gecesi idam edildi. Üzülmediniz mi? Veya neler hissettiniz?

“Saddam'ın idam edilmesinde hiçbir endişem yoktu ve hiçbir şey hissetmedim. Biz bu kararı alırken, ondan intikam almak için yapmadık. Kararımızın arkasında mezhepsel bir düşünce yoktu. Saddam kendisinin Sünni olduğunu söylüyor ama o bir gün bile Sünni olmadı. Tam anlamı ile diktatördü.”

Mahkeme salonunda kimler vardı? Saddam'ın son sözleri neydi?

“Son sözleri kızına bakmamı istedi ve şehadet getirdi. İki defa şehadet getirdi. İkinci şehadeti getirdiği esnada ise idamı gerçekleşti. İdamdan sonra da bedenini ailesine teslim ettik.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:18
  1. ABD
  2. Nuri Maliki
  3. İzzet Şehbandar
  4. Saddam Hüseyin
  5. Irak
  6. İngiliz BBC kanalı
  7. idam
  8. Arapça servisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu para nereye gidiyor? Devlette 300 TL, internette 265 TL
    1. Bu para nereye gidiyor? Devlette 300..
    2. Voleybol: Genç Erkekler Türkiye..
    3. Kilimlerden kendi sahalarını yapan..
    4. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları..
    5. Cadde ortasında alev alan otomobili..
    6. Senegal ekonomide sınıf atladı
    7. Germencik’in yeni logosu meclisten..
    8. Zorunlu trafik sigortasının yeni..
    9. OKÜ Akademik Teşvik ve Yükselme Ödül..
    10. Afrika ülkesinde orduya saldırı! 18 ölü
    11. Muammer sağlık kontrolünden geçti
    12. Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak..
    13. Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga..
    14. Tatlı yeme isteği nasıl bastırılır?
    15. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    16. TEPSAM Başkanı Yıldırım’dan BM’ye tepki
    17. Azez'de duygulandıran görüntüler!..
    18. Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    19. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    20. Diyarbakır'da feci olay! Biçerdöverin..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız