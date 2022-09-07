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Dünya Saddam Hüseyin'in yasaklanan konuşması ortaya çıktı! 'İçimizdeki hainler olmasa...'
Dünya

Saddam Hüseyin'in yasaklanan konuşması ortaya çıktı! 'İçimizdeki hainler olmasa...'

30 Aralık 2006'da ABD'de tarafından idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yasaklanan konuşması ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'in yasaklanan video kaydında Arap ve diğer Müslüman ülke liderlerine çok sert eleştiri getirdiği görülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 12:56:00 - 2022-09-07 12:57:15

30 Aralık 2006'da ABD'de tarafından idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yasaklanan konuşması ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'in yasaklanan video kaydında arap ve diğer müslüman ülke liderlerine çok sert eleştiri getirdiği görülüyor. Hüseyin Arap liderlere ve diğer müslüman ülke liderlerine 'kendinize gelin. Sadece 'satılmamış' liderlere ihtiyaç var. Sırtımızı emanet edebileceğimiz bir ülke. İsrail biliyor ki birlik 'hakiki' olursa bir hafta dayanabilir mi? Vallahi bir hafta dayanamaz' ifadelerini kullandı. Saddam Hüseyin'in konuşmanın geneli boyunca Müslüman ülkelerin liderlerini gerçek manada birlik olmaya davet ettiği görülüyor.

Saddam Hüseyin'in bu konuşmayı ABD'nin Irak'ı fiili olarak işgalinden önce yaptığı tahmin ediliyor.

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