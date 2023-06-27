Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı! Kalbinin üzerinde tuttuğu şey duygulandırıyor
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 30 Aralık 2006'da idam edilmeden birkaç dakika öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Hüseyin'in kelepçeli elleriyle kalbinin üzerinde Kur'an-ı Kerim tuttuğu görülüyor.
2003 yılında başlayan ABD işgalinin ardından iktidarı sona eren, yakalandıktan sonra idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in ölmeden önceki son anlarına ilişkin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.
İdam edilmişti
2003 yılında ABD ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etmişti. O dönemde Baas Partisi ile iktidarda olan Saddam Hüseyin'in iktidarı bir süre sonra sona ermişti. Yakalanan Saddam Hüseyin, yargılanarak idam cezasına mahkum edilmişti.
Yeni fotoğrafı otaya çıktı
Saddam Hüseyin'in idam edilmeden birkaç dakika öncesine ait bir fotoğraf ortaya çıktı. 30 Aralık 2006 tarihinde çekilen fotoğrafta sandalyede oturan Saddam Hüseyin'in kelepçeli elleriyle Kur'an-ı Kerim tuttuğu görüldü.
"Askeri istihbarat binasında çekildi"
Söz konusu fotoğraf karesinde yer alan Irak Temyiz Mahkemesi eski Başkanı Yargıç Munir Haddad o anları hatırlattı. Hüseyin'in tam karşısındaki masada oturduğu görülen Haddad, "Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO