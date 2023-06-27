  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Zam, indirim! Motorin, benzin ve LPG için bayram öncesi akaryakıt fiyatları!

Avrupa ülkesine ilk kez Çin'deki Airbus son montaj hattı: O tarihte teslim edildi! En çok ses getiren olay

Son seçim anketi Türkiye'yi ayağa kaldırır! 'Yenilginin sorumlusu en çok kim?' diye soruldu... Halk o isim dedi

Türkiye'nin trafik sigortasında asgari ücret ayarı tahmini: son bilgisini duyurdu, yeni adım o olacak

Bayrama saatler kala son altın tahmini bomba! Tuna Kaya duyurdu: O tarihte 3 bin lira olacak

Bakan Yerlikaya'dan çok net terör mesajı! 'Başını ezeceğiz'

Yesevi Alperenlerden Ekrem İmamoğlu'na son uyarı: Ya kaldır ya da biz kaldırmasını biliriz!

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Gelmiş geçmiş en yüksek kapanışını yaptı!

BAE Türkiye'nin kapısını çaldı! Israrla Ankara'dan o silahı istiyorlar

Merdan Yanardağ tutuklandı
Dünya Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı! Kalbinin üzerinde tuttuğu şey duygulandırıyor
Dünya

Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı! Kalbinin üzerinde tuttuğu şey duygulandırıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-27 22:39:00 -
Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önceki fotoğrafı paylaşıldı! Kalbinin üzerinde tuttuğu şey duygulandırıyor

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in 30 Aralık 2006'da idam edilmeden birkaç dakika öncesine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Hüseyin'in kelepçeli elleriyle kalbinin üzerinde Kur'an-ı Kerim tuttuğu görülüyor.

2003 yılında başlayan ABD işgalinin ardından iktidarı sona eren, yakalandıktan sonra idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in ölmeden önceki son anlarına ilişkin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

İdam edilmişti

2003 yılında ABD ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etmişti. O dönemde Baas Partisi ile iktidarda olan Saddam Hüseyin'in iktidarı bir süre sonra sona ermişti. Yakalanan Saddam Hüseyin, yargılanarak idam cezasına mahkum edilmişti.

Yeni fotoğrafı otaya çıktı

Saddam Hüseyin'in idam edilmeden birkaç dakika öncesine ait bir fotoğraf ortaya çıktı. 30 Aralık 2006 tarihinde çekilen fotoğrafta sandalyede oturan Saddam Hüseyin'in kelepçeli elleriyle Kur'an-ı Kerim tuttuğu görüldü.

"Askeri istihbarat binasında çekildi"

Söz konusu fotoğraf karesinde yer alan Irak Temyiz Mahkemesi eski Başkanı Yargıç Munir Haddad o anları hatırlattı. Hüseyin'in tam karşısındaki masada oturduğu görülen Haddad, "Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23