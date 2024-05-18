SADAT’tan kışkırtan iftiraya cevap

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Kurum misyonunu, “Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır.” olarak tanıtan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) sık sık CHP ve fondaş medya tarafından asılsız ithamlarla gündeme getiriliyor.

CHP’nin, “Terörist yetiştiriyorlar” diyerek iftira attığı ve mahkemenin söz konusu nitelemenin yalan olduğunu ortaya koyduğu SADAT, son olarak Nijer’e bin paralı asker gönderdiği iddiasıyla gündeme geldi.

Fransız medya organı AFP’nin ortaya attığı iddiaya, CHP’nin kuyruğu haline gelmiş haber siteleri de sorgulamadan atladı.



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Basın açıklaması geldi

Söz konusu iddialara ilişkin SADAT’tan açıklama geldi. Kurumun basın müşavirliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

SADAT Savunma, devletlerin silahlı kuvvetleri ve iç güvenlik teşkilatlarına stratejik danışmanlık, özel eğitimler ve lojistik hizmetler sunan özel bir şirkettir. SADAT Savunmanın yürüttüğü faaliyetlerin klasik iş piyasasındaki karşılığı; stratejik yönetim danışmanlığı, kurumsal kapasite artırımı için reorganizasyon, rehabilitasyon, modernizasyon ve özel eğitim hizmetleri kapsamına girmektedir.

SADAT Savunma devletlerin savunma ve güvenlik alanında etkin ve stratejik planlama ile kapasitesini yeniden inşa ederek, mevcut askeri kapasitenin eksiksiz kullanılmasına ve imkanlar dahilinde kapasitenin artırılmasına hizmet ederek, barış ortamının garanti altına alınmasına katkı sağlamakta ve savaş için caydırıcı rol oynayacak mühendislik çalışmaları yürütmektedir.

12 yılı aşan tecrübeye sahip olan SADAT Savunma, hizmet alanlarında tekil projeler yürütebildiği gibi anahtar teslim entegre çözüm paketleri de oluşturmuştur. Bu anahtar teslim çözüm paketlerine başlıca örnekler; Askeri Standardizasyon ve Metroloji Merkezleri çözüm paketi, Entegre Sınır Güvenliği Çözüm Paketi, Anahtar Teslim Özel Kuvvetler Çözüm Paketi sayılabilir. Birkaç kelime ile ifade edilen bu çalışmaların her birinin icrası yıllara sari geniş, kapsamlı yürütülen çalışmalar olup, barış ortamının garanti altına alınmasını sağlayacak, caydırıcı savunma kapasitesini geliştiren faaliyetlerdir. SADAT Savunma tarafından yürütülen bu kıymetli çalışmaları ve etkilerini görmezden gelerek dahası bu etkiyi yok etmeyi amaçlayan, (adi ve bayağı bir iş olan) “x ülkesindeki paralı askerlerin, y ülkesindeki istihdamını SADAT Savunma’nın yaptığı iddia ediliyor” yalanlarının servis edilmesinin arkasındaki amaç idrak sahiplerinin malumudur.

SADAT Savunma’nın savaş şirketi olarak tanımlanması şirketin faaliyet kapsamı ile taban tabana zıt düşmektedir. Israrla yapılan bu tanımlamayı maksatlı bulmaktayız. SADAT Savunma çatışma bölgelerinde bulunmamaktadır.

Fransız haber ajansı AFP kaynak gösterilerek Türkiye’yi ve Şirketimizi karalamayı amaçlayan küresel yayın organlarının yanı sıra yerli bir takım basın kuruluşlarının da dolaşıma soktuğu haberlerde, gazetecilik etik kuralları ve araştırma yükümlülüğü kapsamında kamuoyuna doğru bilgi verme sorumluluğu hiçe sayılmış, SADAT Savunma’ya asla ilgisinin bulunmadığı korkunç bir iftira daha atılmıştır. Ne yazık ki kötü niyetli bazı medya kuruluşları doğru ve gerçek bilgileri içeren araştırmacı habercilik yerine, clickbait haberciliği ile okuyucu kitleleri nezdinde SADAT Savunma hakkında olumsuz algı oluşturmayı amaçlamışlardır.

İlgili haberlerde, SADAT Savunma’ya karşı ağır ve gerçek dışı ithamlar yöneltilmiştir. SADAT Savunma’nın Nijer’e Suriyeli paralı askerler gönderdiği iddiasının kati surette gerçekle alakası bulunmamaktadır. SADAT Savunma bugüne kadar Suriye ve/veya Nijer ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmamıştır. SADAT Savunma paramiliter bir yapılanma değildir. Haberlerde Nijer’de SADAT Savunma’nın Türkiye Devletinin emrinde çalıştığı intibaı oluşturulmaya çalışıldığı da görülmektedir. SADAT Savunma bağımsız, ticari bir firma olmakla birlikte bugüne kadar (Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tekemmül etmiş savunma ve güvenlik sistemi sebebiyle ihtiyacı olmadığından) Türkiye Cumhuriyeti devletine ana veya alt yüklenici olarak hiçbir hizmet satışı da gerçekleştirmemiştir.

Türklerin tarih boyunca İnsanlığa ve Dünya Barışına katkıları, bugün Türk Dış Politikasında olduğu gibi SADAT Savunma’nın misyon ve vizyonunda da belirleyici ana rolü oynamaktadır.

Dolayısıyla delile dayanmayan iftira niteliğindeki iddialar hangi açıdan bakılırsa bakılsın çürüktür.

Kamuoyunu kışkırtan, algı oyunları ile her fırsatta çeşitli platformlardan SADAT Savunma’ya saldıran yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Bugüne kadar şirketimizi asılsız ithamlarla hedef alanlara, hukuk mahkemelerinde Manevi Tazminat Davaları açarak bu iddialarını Mahkeme huzurunda ispatlama imkânı tanıdık. Fakat görüyoruz ki bugüne kadar hiçbir muhatabımız, asılsız iddialarını ispata yarar tek bir delil sunamamıştır. Hakkımızda yapılmaya çalışılan kara propagandalara fırsat vermeyeceğimizi ve çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 17/05/2024

SADAT Savunma A.Ş.

Basın Müşavirliği