SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’den Oda TV’ye yalanlama: Konuşmadım, iftira haberden dolayı yasal işlem başlatacağım

SADAT kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Cumhuriyet ve Oda TV’nin iddialarını yalanladı.

“Gerçekle alakası olmayan bir iftiradır”

“ODA TV’den Şahsıma ve mensubu bulunduğum SADAT A.Ş.’ye iftira edilmiştir. Oda TV web sitesinde Caner Taşpınar imzasıyla 10 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan “SADAT Başkanı Adnan Tanrıverdi Odatv’ye Konuştu: Harp Okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı” şeklinde bir konuşma tarafımdan yapılmamıştır.” diyen Adnan Tanrıverdi, “Bu haber, şahsıma ve kurucusu bulunduğum SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, TSK ve Devlet Organlarına çöreklenmiş olan ve 15 Temmuz 2016’dan itibaren tasfiyesi ve etkisiz hale getirilmesi için mücadele edilen FETÖ Örgütü mensupları tarafından ortaya atılmış, gerçekle alakası olmayan bir iftiradır.” açıklamasında bulundu.

“Mülakat Komisyonları tarafından yapılmıştır”

Oda TV’nin sürekli yalanlar üzerinden algı haberlerine imza atmasına tepki gösteren Adnan Tanrıverdi, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptığım Ağustos 2016 – Ocak 2020 tarihleri arasında, FETÖ örgütünce yerleştirilen elemanların, adli ve idari işlemlerle tasfiyesi sonucunda boşalan kadroların doldurulması için yapılan personel alımları, yürürlükteki mevzuat esaslarına göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan Mülakat Komisyonları tarafından yapılmıştır.”

“Yasal işlemler başlatılacak”

SADAT’ın Kurucu Başkanı Adnan Tanrıverdi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Personel veya öğrenci alımı komisyonlarında SADAT A.Ş.'yi temsilen hiç bir subay veya emekli subay görev almamıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Em. Per. Bnb. Gürcan ONAT'ın branşı olan PERSONEL konularında mesleki tecrübe ve birikimi sebebiyle MSB tarafından komisyonlarda bir dönem görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme ile ilgili SADAT A.Ş.'nin bir tasarrufu olmadığı gibi şirketimizin çalışanı da değildir. İftira niteliğindeki bu haberden dolayı gerekli yasal işlemlerin tarafımdan başlatılacağını kamuoyuna saygı ile duyururum.”