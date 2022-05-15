SADAT’a baskın dış güçlere maşalık

Daha önce devletin kurumlarını hedef alarak bürokrat ve memurları tehdit eden, MEB, TÜİK ve Et ve Süt Kurumu’na baskın düzenleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu defa da yıllardır FETÖ’nün ve kökü dışarıda karanlık odakların hedefinde olan askeri danışmanlık şirketi SADAT’ın genel merkezine baskın düzenledi. Batı’nın silah satan, insan ticareti yapan ve kandan beslenen Wagner ve Black Water gibi şirketleriyle Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda terör estirirken; Türkiye yönetimine talip olan Kılıçdaroğlu’nun, Ortadoğu ve Türk cumhuriyetlerinde özel askeri danışmanlık hizmeti verip şuurlu ordular yetiştirmeye çalışan SADAT’ı şehir eşkıyaları gibi güpegündüz basmasına sert tepkiler geldi. Çirkin baskını değerlendiren SADAT yöneticileri, Akit’e özel açıklamada bulundu.

Amaç şov yapmaktı

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, şunları dile getirdi: “SADAT savunma 2012 yılında emekli subay ve astsubaylar tarafından, Türkiye ile dost ve müttefik ülkelere hizmet vermek için kurulmuş bir anonim şirkettir. Türkiye’nin medeniyet coğrafyasında emelleri bulunan bazı ülkelerin menfaatlerine engel olmuştur. 10 yıldır çeşitli iddialarla karalanmaya çalışılmıştır. Bu iddialara karşı bugüne kadar açılmış tek bir dava bulunmamaktır. Açılamaz, çünkü iddiaların hepsi yalandan ibaret. Biz paramiliter bir şirket değiliz. Biz savunma sanayi hizmet şirketiyiz. Silahlı gücümüz yok. Kaba konuşmak istemiyorum, o yüzden nezaketsiz bir ziyaret olarak kabul ediyorum bunu. Böyle bir ziyaret için önceden randevu alınabilirdi. Bizleri arayabilirlerdi. Ona göre hazırlığımızı yapar burada bulunurduk. Amaç herhalde şov yapmaktı diye düşünüyorum.”

SADAT Yönetim Kurulu üyesi Ersan Ergür de, şunları ifade etti: “Tabii buradaki asıl mesele SADAT’ın yapısı değil. Kılıçdaroğlu’nun, SADAT üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı’na karşı bir dezenformasyon ve önümüzdeki seçimlere yönelik bir yıpratma faaliyeti sürdürmek istediğini ben değerlendiriyorum. Geçmişte MİT TIR’larıyla yapılmak istenen aslında buydu. 15 Temmuz darbe girişiminde de bunu başaramadılar. Kılıçdaroğlu, Nisan ayında ABD Büyükelçisi’yle görüştü. ABD Başkanı Biden’ın da ‘Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı muhalefeti yönlendirerek yıkacağız’ beyanatı olmuştu. Bütün bunları değerlendirdiğimizde Kılıçdaroğlu, maalesef dışarıdan güdümlü bir takım güçlerin maşası olarak SADAT’a böyle nezaket dışı provokatif bir ziyaret gerçekleştirmek istemiş ancak ferasetli Türk insanı karşısında başarılı olamamıştır.”

“Okyanus ötesi düğmeye bastı”

Okyanus ötesinden düğmeye basılmış olabileceğini kaydeden Ergür, şöyle devam etti: “Türkiye hakkında konuşan üç isim var. Birisi FETÖ, birisi CIA mensubu Michael Rubin, diğeri de Kılıçdaroğlu. Bunlar SADAT’a ‘terörist’ diyorlar. Tabii bu şekildeki faaliyetlerle kendisini 6’lı masa içerisinde güçlü bir figür haline getirmeye çalışıyor. Yapmış olduğu provokatif ve sansasyonel eylemlerle ‘Reklamın iyisi kötüsü olmaz’ diyerek kendi ismini ön planda tutmak istiyor. Bu bir akıl tutulmasıdır. Ben Kemal Bey’in siyasi algısını gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Fakat tavsiyelerimizi dinleyecek olsaydı bu şekilde şov yaparak SADAT’ı basmaya gelmez, özel kalemi vasıtasıyla randevu talep eder ve biz de onu kapıda karşılayarak kahvesini ikram eder, sorduğu sorulara da içtenlikle cevap verir, kendisini yolcu ederdik.”