SADAT Başkanı Tanrıverdi açıkladı! 'Reklam için TV 100 bizi aradı'

Yeniakit.com.tr

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuştu.

Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken yayınlanan SADAT reklamına ilişkin açıklamada bulundu. SADAT Başkanı Tanrıverdi, "Kanal, Kılıçdaroğlu yayına çıkacağı zaman bizi aradı. 'Reklam vermek ister misiniz?' dedi. Mademki kanal uygun görüyor biz de reklam verdik" dedi.

Melih Tanrıverdi programın ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Televizyonda sayın Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayi ile ilgili söyleşisi vardı. O program için reklam verdik. Daha sonra kanal sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradılar, ‘Reklam vermek ister misiniz?’ dediler. Reklam portföylerine girdiğimiz için herhâlde program olduğunda haberdar ediyorlar. Bizim hedef kitlemiz değildi. Dolayısıyla mademki kanal uygun görüyor biz de reklam vermeyi uygun gördük.