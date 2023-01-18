SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi reklam tartışmasına noktayı koydu!
SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a attığı iftiraya karşın 8 ay geçmesine rağmen tek bir delil sunmadığını hatırlatarak, reklam üzerinden SADAT'ı eleştirenleri samimi bulmadığını ve tartışılacak konunun reklam olmadığını söyledi.
Yeniakit.com.tr
SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV 100 canlı yayınında konuşurken alt bantta yayınlanan SADAT reklamı ile başlayan tartışmalara noktayı koydu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tanrıverdi, "Herkes reklamın derdinde." dedikten sonra, Kılıçdaroğlu'nun SADAT iftirasına dikkat çekip, "Mahkemeye tek delil sundun mu?" diye sordu.
Tanrıverdi'nin paylaşımı şöyle:
Herkes reklamın derdinde... Asıl soru Kılıçdaroğlu'na sorulmalı; linç ettiğin SADAT aleyhinde mahkemeye tek delil sundun mu? Malum kapısına gideli 8 aydan fazla oldu. Bu soru yerine reklamı soranları samimi bulmuyorum. Kılıçdaroğlu SADAT konusunda yalan söylüyor.