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Medya Sadakatsiz'in oyuncusu alkollü araç kullanırken yakalandı! Olaylı gece karakolda bitti
Medya

Sadakatsiz'in oyuncusu alkollü araç kullanırken yakalandı! Olaylı gece karakolda bitti

Sadakatsiz dizisinde 'Aras' karakterini oynayan oyuncu Berkay Ateş'in alkollü araç kullanırken ekiplere yakalandığı ortaya çıktı. Hem kendi hayatını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye sokan Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 19:34:00 -
Sadakatsiz'in oyuncusu alkollü araç kullanırken yakalandı! Olaylı gece karakolda bitti

Sadakatsiz dizisinin ‘Aras’ı Berkay Ateş’in alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Çukur, Alev Alev, Anne gibi dizilerde oyanayan şimdilerde ise birbirinden rezil sahneleriyle tepki toplayan Sadakatsiz'de boy gösteren Berkay Ateş'in kasım ayında yaşadığı bir olay ortaya çıktı.

Alkollü araç kullandı

Sabah'ta yer alan habere göre, Berkay Ateş, 25 Kasım günü 04.00'te, Sarıyer'de trafik uygulamasına takıldı. Polisin durdurduğu oyuncu, 144 promil alkollü çıktı. Hem kendi hayatını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan Ateş, karakolda "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilseydim kesinlikle araç kullanmazdım. Pişmanım" diye konuştu.

Ehliyetine el konuldu

Ateş'in ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

 

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