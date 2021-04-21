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Medya Sadakatsiz oyuncusundan kötü haber! Entübe edildi
Medya

Sadakatsiz oyuncusundan kötü haber! Entübe edildi

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Sadakatsiz dizisi oyuncusu Burak Sergen'den kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 15:30:00 -
Sadakatsiz oyuncusundan kötü haber! Entübe edildi

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen, entübe edidi.

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçen hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, entübe edildi.

Işıl Sergen oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Instagram hesabında paylaşım yapan Işıl Sergen, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir"

Işıl Sergen, babasının ardından virüse yakalanan 11 yaşındaki oğlu için de bir istek de bulundu.

Sergen, "Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" ifadelerini kullandı.

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