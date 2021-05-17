Sadakatsiz ile çekişen Masumiyet gün değiştirdi! Kuruluş Osman ikisine de nefes aldırmıyor

Reytinglerde istediğini elde edemeyen FOX TV yeni arayışlara giriyor. Final yapan Baraj, Yasak Elma ve Sen Çal Kapımı gibi ahlaksız sahnelere yer evren ve gayrimeşru ilişkileri anlatan dizileri yayınlayan FOX TV taktik değiştirdi.

Toplumun ahlak yapısını bozan ABD beslemeli FOX TV yeni hamlesini Masumiyet dizisi üzerinden yapıyor. Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın paylaştığı Masumiyet, Kanal D’nin yayınladığı diğer rezil ilişkileri anlatan Sadakatsiz dizisinden olumsuz etkilendi.

Çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Masumiyet, Sadakatsiz dizisi ile çakışmamak için gün değiştirdi.

Aynı gün milyonların ilgisini çeken Kuruluş Osman, skandal dizi Masumiyet ve Sadakatsiz’e nefes aldırmıyor.

Reyting için gün değişikliğine giden Masumiyet’in hayranlarının değişiklikten haberi olmadığı aktarıldı.

Haftalar önce Hülya Avşar rol arkadaşını rol icabı tokatlayıp hastanelik ederek dizinin tekrar gündeme gelmesini sağlamıştı.