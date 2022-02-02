Sadakataşı’ndan Suriye’ye acil yardım

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşam mücadelesinin zorlaştığı Suriye’nin kuzey bölgelerine Sadakataşı yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek, Azez bölgesinde bulunan çadır kentlerde yaşayan ailelere soba ve kömür dağıtımı gerçekleştirdi.

Son 30 yılın en soğuk kışı

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye sınırına göç eden 6 milyondan fazla mülteci kış aylarının gelmesiyle birlikte gıda, barınma ve kışlık yardıma ihtiyaç duyuyor. Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus bölgelerinde son 30 yılın en soğuk kışı yaşanırken, en az 15 çocuk donarak hayatını kaybetti. Hayata tutunmanın zorlaştığı bölge için yardım çağrısı başlatan Sadakataşı, mülteci ailelere kış yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal koordinasyonunda Azez’de bulunan yardım ekibi çadır kentlerde yaşayan ailelere bin ton kömür ve 2 bin adet soba dağıtımı gerçekleştirdi.Dağıtımlar sonrası açıklama yapan Özdal yardımların bölgeye ulaşmaya devam edeceğini söyledi.

6 milyon mülteci yardım bekliyor

Kemal Özdal açıklamalarının devamında;‘‘Son 30 yılın en soğuk kışını yaşayan Suriyeli mültecilere yardım ulaştırdık. Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 2 bin aile ile irtibat kopmuş durumda. 6 milyon mülteci başta yakacak, soba ve gıdaya ihtiyaç duyuyor. Yardımların buraya gelmesinde katkısı bulunan bağışçılarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Sadakataşı’nın başlatmış olduğu Suriye yardımları destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir, tüm operatörlerden SURİYE yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.