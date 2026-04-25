Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne 'gastronomi' damga vuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Festival Direktörü Selim Terzi, bu yıl 26 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne gastronominin damga vuracağını belirterek, ülkenin yemek kültürü ve zenginliğini tanıtacaklarını bildirdi.



Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 6. yılındaki ilk durağı olan medeniyetler beşiği Şanlıurfa, sanatseverlere ev sahipliği yapıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Festival Direktörü Selim Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 26 şehirde 9 gün boyunca dolu dolu geçeceğini belirtti.





Çok sayıda yerli ve yabancı misafir beklediklerini belirten Terzi, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu sene gastronomi damga vuracak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının büyük desteği ve katkısıyla ülkemizin yemek kültürünü ve zenginliğini tanıtıyoruz." dedi.



Tüm şeflere verecekleri destek dolayısıyla teşekkür eden Terzi, 26 şehirdeki festivallerde gastronomi ustalarının gönüllü olarak yer alacağını kaydetti.



Terzi, "Gastronomi, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali tamamlandığında çok daha yıldız olacak. Dijital anlamda gastronomi ile ilgili bir çıktısı, verisi olacak, üzerinde çalışacağız." diye konuştu.



Selim Terzi, festivallerde vatandaşların pek çok şehirde konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden atölye çalışmaları ve gezi programlarına kadar kültür ve sanatın birçok alanında etkinlikleri deneyimleme fırsatı bulacaklarını söyledi.



- "Dünyanın en büyük festivali"





Terzi, şunları kaydetti:



"Kültür Yolu Festivalleri, 6 yıl boyunca şehirlerin markalaşmasına, birlik beraberliğe katkı sağlayan çok ciddi ve büyük bir proje haline geldi. Hem Avrupa Festivaller Birliği yetkilileri ile yaptığımız görüşmede hem kendi araştırmalarımızda şunu görüyoruz, dünyanın başka bir yerinde, başka ülkesinde, başka şehrinde 8 aya yayılmış, 26 şehri kapsayan, bu kadar fazla paydaşla, sanatçıyla, katılımcıyla yapılan başka bir etkinlik, başka bir festival yok. Türkiye Kültür Yolu Festivali dünyanın en büyük festivali."



Terzi, vatandaşların festivalin sosyal medya hesapları ile internet sitesi üzerinden etkinliklerin detaylarına ulaşabileceğini vurguladı.



Geçen yıl 20 milyonun üzerinde vatandaşın festivali gezdiğini anımsatan Terzi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu yıl geçen seneki ziyaretçi sayısının üstüne çıkacağımızı öngörüyoruz. Geçen sene ev sahipliğinde ilk yılı olan şehirlerimizin, bu sene ikinci yılı olacağından katılımların çok çok daha yüksek olacağını düşünüyoruz."