500 bin konut projesinde İstanbul için kura günü! Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar

İstanbul “Ev Sahibi Türkiye" Sosyal Konut Kura Çekim Töreni başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satırbaşları:

Milletimiz her yerde Allah yuvamızı yapan bu güçlü devlete zeval vermesin, Allah liderimizden razı olsun diyor.

Hamdolsun bizler zatıalinizin liderliğinde bu hakikati asrın felaketinde bir kez daha ispatladık. Asla yıkılmadık, bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yapamazsınız diyenlere çalışarak, alın teri dökerek cevap verdik.

Bitiremezsiniz diyenler oldu, onlara dimdik ayakta duran eserlerimizle yanıt verdik. Cenabı Allah bizleri milletimize mahcup etmedi.

Öyle bir destan yazdı ki bu devlet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı tam iki yılda imar etti. Azmimiz 11 ilimizde 455 bin yuvaya, tecrübemiz 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Yüzyılın konut projesi diyoruz.

Çünkü gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken, dünya devletleri o güçlü devletler sosyal devlet anlayışında havlu atarken 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.

Ne mutlu bize ki Türkiye bugün dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını üreten ülkeler arasında bir numaradır. Dünyada işte coğrafyamızda dört bir yanı ateş çemberine dönüşmüşken yıkan değil yapan, imha eden değil inşa eden eşsiz bir ülkedir.

En zor koşullarda bile pes etmeyen geleceğini inşa eden iradedir. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birdir, beraberdir, ay yıldızın gölgesinde barış, huzur ve güven içerisindedir.

Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullu hemşehrilerim, İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır inancıyla seçim meydanlarında ne söylediysek hepsini hamdolsun bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz.

Nasıl ki 500 bin sosyal konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak, Türkiye'de yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden birini de İstanbul'da inşa ediyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği, daha da önemlisi Türkiye'mizin beka meselesi olarak görüyoruz.

İşte bu anlayışla devletimizin tüm imkan ve kapasitesini İstanbul'a seferber ediyor ve İstanbul'da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izni, sizin iradeniz, milletimizin güveniyle biz çalışacağız, devletimiz çalışacak, dar gelirimiz nefes alacak ve işin sonunda inşallah milletimiz kazanacak diyorum.

Ben şimdiden başta İstanbul'daki 100 bin kardeşim olmak üzere tüm Türkiye'de hak sahibi olan 500 bin vatandaşımıza evleri hayırlı olsun diyor, gözleri yine aydınlık olsun diyor, Rabbim bu hayırlı hizmeti de bizlere her işimizde olduğu gibi hakkıyla bitirmeyi nasip etsin diyor, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

