  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran ‘Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı’ Daha da güçlendik! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Galatasaray'ı böyle yıkmaya çalışacak Hürmüz Boğazı krizi ve savaş Trump’ı fena vurdu Tarzan zorda! İçimizdeki Ermeniler yine sahnede Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları Teknolojinin kalbi SAHA 2026'da sahne alacak Uçuş öncesi milli ve yerli güvence Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı Kadıköy’de uyuşyurucu üssüne dönen gece kulüplerine dev operasyon! Bayram Ali Öztürk, Hızır Ali Hoca cinayetleri ve Başbağlar katliamı dosyaları yeniden açılsın Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü
Aktüel

Sinem Özdemir'in babası yeniden inceleme kararını bekliyor! 26 yıllık kayıp dosyasında yeni umut

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsun’da 2000 yılında 5 yaşındayken kaybolan Sinem Özdemir’in dosyası yıllardır çözülemeyen olaylara yönelik yeni çalışma kapsamında yeniden incelenecek.

Samsun’da 26 yıl önce kaybolan Sinem Özdemir’in dosyasının yeniden incelenecek olması, ailesinde umutlu bir bekleyiş başlattı.  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır çözülemeyen dosyalar için çalışmalarına başladı. Türkiye genelinde 75 ilde tespit edilen dosyalar kapsamında, Samsun’da çözülemeyen 5 olay hakkında yeniden incelenme kararı alındı.

 

“Biz 26 yıldır kızımızın acısıyla yaşıyoruz”

Tekrar açılan bu dosyaların içinde Samsun'da 2000 yılında 5 yaşındayken kaybolan ve yıllardır hiçbir iz bulunamayan Sinem Özdemir’in de olduğu belirtildi. İncelemelerin başlatılacağı bilgisi üzerine Sinem Özdemir’in babası Mahmut Özdemir, "İnşallah açılacak dosyada yapılacak incelemeyle tam 26 yıldır kayıp olan kızımızla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıkarılır. Anne ve babası olarak Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e bu dosyayı yeniden açtığı için teşekkür ediyoruz. Biz 26 yıldır kızımızın acısıyla yaşıyoruz. Başına ne geldi, yaşıyor mu, nerede diye her gün düşünüyoruz. Dosyanın yeniden açılması ve incelemeye alınması bizim için yeni bir umut. Artık bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

 

Öte yandan, kayıp Sinem Özdemir ile ilgili geçmiş yıllarda savcılık tarafından soruşturmalar yürütüldü. Özdemir’e ait robot resimler hazırlandı. Soruşturmalar kapsamında Özdemir’in kaybolduğu İlkadım ilçesi Kalfa Sokak’ta, daha önce farklı suçlardan hüküm giymiş birinin evinde kemik parçaları bulundu. Yapılan incelemelerde kemik parçalarının Sinem Özdemir’e ait olmadığı belirlendi. Özdemir ailesi, sonuç alınamayan soruşturmanın ardından incelemelerin yeniden başlatılmasıyla dosyada ilerleme sağlanmasını ve olumlu bir sonuca ulaşılmasını beklediklerini ifade etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23