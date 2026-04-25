Türünün ilk örneği! Böyle bir büst hiçbir yerde yok! CHP'li Başkanın M. Kemal büstüne yorumu şaşırttı

Didim Ege Lezzetleri Festivali’nde konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın, Atatürk büstü üzerinden yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Festival alanında stantları gezen Gençay, sağa bakan M. Kemal büstünü işaret ederek “Böyle bir büst hiçbir yerde yok” ifadelerini kullandı. Büstün yönüne ilişkin Gençay, “Hedefiniz Akdeniz’dir” sözüne atıf yaptı.

Gençay; "Size Atatürk büstünü göstermek istiyorum. Böyle bir büst hiçbir yerde yok. Sağa bakan bir büst. Atatürk'ün 'Tek hedefiniz Akdeniz'dir dediği' başka bir yerde yok." diye konuştu.

Bu açıklamalar, muhalefet cephesine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Son dönemde CHP’li belediyeler; rüşvet, yolsuzluk ve çeşitli iddialarla anılırken, yapılan projelerin niteliği de tartışma konusu oluyor.

Vatandaşlar CHP’li belediyelerin altyapı, ekonomi ve sosyal hizmetler yerine heykel belediyeciliği yaptığını belirtiyor.

Geçtiğimiz haftalarda da Eskişehir'in CHP'li eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen, kentteki balmumu müzesinde sergilenmek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in balmumu heykelini yapmıştı. Heykelin, CHP liderine benzeyip benzemediği tartışma konusu olurken bazı vatandaşlar CHP'ye heykel üzerinden tepki göstermişti. Özel'in heykeline sosyal medyada, "Adamların en büyük icraatı heykel yapmak" gibi yorumlar gelmişti.