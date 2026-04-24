CHP’de yaprak dökümü hızlandı! Bir başkan daha zehir zemberek açıklamayla istifa etti!
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım zehir zemberek açıklamalarla görevinden istifa etti.
CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, adam kayırma, eş dost akraba atamaları, ahbap çavuş ilişkilerinin yol açtığı rahatsızlık her geçen gün parti örgütlerinde rahatsızlığı artırırken, istifalar da peş peşe geliyor. Son olarak CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım parti içindeki kayırma düzenine isyan ederek istifa etti.
“CUMHURİYET HALK PARTİSİ KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL!”
Gaziantep Pusula Gazetesi sahibi Mehmet Demir’in sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre; istifasına ilişkin açıklamada bulunan Hurşit Yıldırım, “Enişte milletvekili, kayın milletvekili… Baba milletvekili, oğul milletvekili… Kayınbaba milletvekili, dünürü milletvekili… Ne oluyor ya? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının malı değil. Ben bunlara izin vermedim. Her türlü engellemeye çalıştılar. Ama bir şey anlamadılar. Her türlü engellemeye rağmen gençlerin önünü açmaya çalıştık ama bir noktadan sonra artık anlam veremedim. Kendi kendime düşündüm, ‘Bu yapılanlar bana uymuyor’ dedim. Artık kaldıramıyorum. Umut Yılmaz partiden ayrılırken, gün gelecek bana hak vereceksin demişti. Şimdi kedisine hak veriyorum. Aynını bana yaptılar” ifadelerine yer verdi.
