Çamlıca'da çocuklardan tasavvuf musikisi konseri
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çamlıca'da çocuklardan tasavvuf musikisi konseri

Ferah Merkez Camii bünyesinde eğitim alan çocuk ve gençler, yıl boyunca sürdürdükleri çalışmaların ardından sahneye çıkarak tasavvuf mûsikîsinin seçkin eserlerini seslendirdi.

İstanbul’da çocuk ve gençlerin tasavvuf mûsikîsi alanındaki eğitimine odaklanan Ferah Merkez Camii Çocuk ve Gençlik Korosu, yıl sonu konseriyle dinleyici karşısına çıktı. Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, yoğun katılımla takip edildi.

2015 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren koro, 11. yılını geride bırakırken 31. konserini icra etti. Program, TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda iki farklı yılda birincilik elde eden Enes Özsoy’un tilavetiyle başladı. Ardından koronun hazırlık sürecini yansıtan kısa bir video gösterimi yapıldı.

Ferah Merkez Camii Kültür Merkezi’nde haftalık olarak yürütülen eğitim sürecinin ardından sahne alan öğrenciler, klasik tasavvuf mûsikîsi repertuvarından eserler seslendirdi. Performansın müzikal yönetimini üstlenen TRT koro şefi Hüseyin İpek’in sahneye yansıyan titiz çalışması, koro icrasındaki uyumu belirleyen unsurlar arasında yer aldı.

Program kapsamında yapılan konuşmalarda, cami merkezli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gençlerin gelişimindeki katkısına vurgu yapıldı. Etkinlik, Üsküdar Müftülüğü ve ilgili paydaş kurumların iş birliğiyle ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Konserin kapanışında çocukların Türk bayraklarıyla sahne aldığı bölüm izleyicilerden yoğun alkış aldı. Koro çalışmalarının yıl boyunca kesintisiz devam ettiğini belirten İmam-Hatip Yusuf Belge ise, yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde çok sayıda öğrencinin hem sanatsal hem de dini alanda gelişim gösterdiğini ifade etti

