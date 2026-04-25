Çamlıca’da çocuklardan tasavvuf musikisi konseri

Program kapsamında yapılan konuşmalarda, cami merkezli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gençlerin gelişimindeki katkısına vurgu yapıldı. Etkinlik, Üsküdar Müftülüğü ve ilgili paydaş kurumların iş birliğiyle ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Konserin kapanışında çocukların Türk bayraklarıyla sahne aldığı bölüm izleyicilerden yoğun alkış aldı. Koro çalışmalarının yıl boyunca kesintisiz devam ettiğini belirten İmam-Hatip Yusuf Belge ise, yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde çok sayıda öğrencinin hem sanatsal hem de dini alanda gelişim gösterdiğini ifade etti