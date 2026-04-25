SON DAKİKA
Gündem
Dünyanın gözü Gaziantep'te! Piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi

Dünyanın gözü Gaziantep'e çevrildi. Şehitkamil ilçesinde piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi.

Gaziantep'te piton derisine işlenmiş İbranice altın yazma kitap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde yabancı uyruklu A.E'nin kaçak kazılar yaptığı ve elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

 

Yakalanan şüphelinin üstünde ve aracında yapılan aramada, 2 metre uzunluğunda piton derisine işlenmiş İbranice altın yazmalı kitap, kitabın rulo haline getirilerek muhafaza edildiği bakır ve üzerinde işlemeler bulunan kapaklı kılıf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı
Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı

Gündem

Arkeoloji dünyasında şok keşif: Mısır’da mumyanın içinden İlyada papirüsü çıktı

Ay'da büyük keşif: Çinli bilim insanları gizemli 2 yeni mineral buldu!
Ay'da büyük keşif: Çinli bilim insanları gizemli 2 yeni mineral buldu!

Teknoloji

Ay'da büyük keşif: Çinli bilim insanları gizemli 2 yeni mineral buldu!

Uzayda tarihi keşif: Çin, Ay minerallerine iki yenisini ekledi
Uzayda tarihi keşif: Çin, Ay minerallerine iki yenisini ekledi

Teknoloji

Uzayda tarihi keşif: Çin, Ay minerallerine iki yenisini ekledi

 

