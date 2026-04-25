Seyir halindeki tır alev aldı!
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde seyir halindeki tırın kabin kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde seyir halindeki tırın kabin kısmından yükselen alevler paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir tırın kabin kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.