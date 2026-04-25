Bu ne rezillik! Kaymakamlık açıklamaya besmeleyle başladı diye Valilik soruşturma açtı!

Ankara’nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan törenleri sonrası başlayan kriz, kaymakamlık açıklamasıyla yeni bir boyuta taşındı. Kaymakam Muharrem Eligül’ün talimatıyla belediyenin basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiasıyla başlayan tartışma, kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından büyüdü.

Kaymakam Eligül imzalı açıklamanın “Besmele” ile başlamasının ardından Kemalistler lince başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Devletin çivisi çıktı derken anlatmak istediğimiz tam da buydu” diyerek açıklamanın besmeleyle başlamasını hedef aldı.. Linç öyle bir seviyeye ulaştı ki Kaymakamlık paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

Gelişmelerin ardından Ankara Valiliği, kaymakamlık tarafından yapılan açıklamayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımın detaylı şekilde değerlendirileceği bildirildi.

Kaymakam Muharrem Eligül imzalı paylaşımın ardından başlatılan inceleme, halk tarafından sert şekilde eleştirildi.

Sosyal medyada ve bazı yorumlarda, “Müslüman bir ülkede Besmele çekmek nasıl tartışma konusu olur?” sorusu öne çıkarılırken, incelemenin gerekçesi sorgulandı.