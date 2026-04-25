TFF'ye dikkat çeken çağrı! "Bu sene küme düşmeyi kaldırın"

TFF 3. Lig'e veda eden Bornova 1877 Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak sürpriz bir istekte bulundu.

''KÜME DÜŞME KALDIRIN'' TALEBİ

TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bornova 1877'de yönetim sezon ortasında yaşanan bahis soruşturmasında kulüplerin zarar gördüğünü savunarak, küme düşmenin kaldırılması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

İzmir temsilcisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Türk futbolunda yaşanılan bahis cezalarının büyük bir sonucu olarak maalesef Bölgesel Amatör Lig'e düşmüştür. Bireysel olarak cezalandırılan futbolculardan mahrum kalan kulüplerimiz bir nevi cezanın büyüğünü çekmiştir. İlgili süreçte küme düşmenin kaldırılması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kurumlara başvurularımız bulunmakta olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bahis cezalarından doğan mağduriyetlerin ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla ortadan kaldırılacağına inanıyoruz" denildi.