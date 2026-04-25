Tarlasını sürerken karşısına çıktı! Yaramaz çakal kamerada
Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy’de tarlasını süren bir çiftçi, arazide dolaşan çakalı cep telefonu kamerasıyla böyle görüntüledi.
Edirne’de tarlasını süren çiftçi, arazide dolaşan çakalı fark edince cep telefonuna sarıldı.
Nesli tükenmekte
İpsala ilçesine bağlı Sultanköy’de traktörüyle tarlasını süren çiftçi, çevrede dolaşan çakalı fark etti. Yiyecek aramak için tarlaya geldiği değerlendirilen çakal, çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre tarlada dolaşan çakal, daha sonra kayboldu. Nesli tükenmekte olan çakal türünün, Edirne'de nadir görüldüğü bildirildi.