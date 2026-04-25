Üst üste ikinci kez! Merih Demiral’lı Al-Ahli AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya temsilcisi Machida Zelvia’yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Suudi Arabistan ekibi bu sonuçla kupayı üst üste ikinci kez kazandı.
Son sözü Albirakan söyledi
AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli’de Hawsawi, 68’inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5’inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Al-Ahli, 96’ncı dakikada Albirakan’ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi’nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.