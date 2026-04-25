İngiltere hastanelerinde skandal uygulama: Doktorların yerini onlar alıyor! Canını emanet edenler şimdi yandı

İngiltere'deki hastanelerin doktor sıkıntısı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullandığı ve “yedek doktorların” daha düşük kalitede bakım sunabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin İngiliz Tabipler Birliğinin (BMA) edindiği verilere dayandırdığı haberine göre, çoğunluğu kıdemli hemşirelerden oluşan ve “ileri düzey uygulayıcı” olarak bilinen sağlık çalışanları, acil servis, yenidoğan üniteleri, yoğun bakım ve diğer bölümlerde normalde doktorların yaptığı görevleri üstleniyor.

İngiltere'deki hastanelerin neredeyse yarısı doktor nöbetlerindeki boşlukları kapatmak için ileri düzey uygulayıcıları görevlendiriyor.

BMA, tıbbi rollerde “doktor olmayanların” yaygın şekilde kullanılmasının “kesinlikle güvenli olmadığını” bildirdi ve hastanelerin maliyetleri düşürmek için doktorlardan daha düşük ücretli personel kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Haberde görüşüne yer verilen Dr. Mel Ryan, “Bu rakamların ortaya koyduğu doktor ikamesinin boyutu son derece endişe verici. Doktorlar ile ileri düzey uygulayıcıların eğitim düzeyi arasında büyük fark var. Buna rağmen birçok işveren tam olarak bunu yapıyor.” dedi.