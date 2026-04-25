Dünya İngiltere hastanelerinde skandal uygulama: Doktorların yerini onlar alıyor! Canını emanet edenler şimdi yandı
Dünya

İngiltere hastanelerinde skandal uygulama: Doktorların yerini onlar alıyor! Canını emanet edenler şimdi yandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiltere hastanelerinde skandal uygulama: Doktorların yerini onlar alıyor! Canını emanet edenler şimdi yandı

İngiltere’de sağlık sisteminde yaşanan personel krizi, hastanelerde uygulanan yeni yöntemleri gündeme taşıdı. Doktor eksikliğini kapatmak için hemşireler ve ‘ileri düzey uygulayıcı’ olarak tanımlanan sağlık çalışanlarının, doktorların görevlerini üstlenmesi tartışmalara neden oldu. Hastanelerin neredeyse yarısının, doktor açığını kapatmak yerine daha düşük maaşlı hemşireleri ‘doktor’ yetkisiyle görevlendirdiği ortaya çıktı.

Modern tıbbın merkezi İngiltere, sağlıkta ‘çağ dışı’ bir skandalla çalkalanıyor! Personel açığını ve maliyetleri bahane eden hastaneler, yoğun bakımdan acil servise kadar en kritik noktalarda doktorların yerine hemşireleri ‘yedek doktor’ olarak sahaya sürdü.  

İngiltere'de hastaneler personel açığı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullanıyor.

İngiltere'deki hastanelerin doktor sıkıntısı nedeniyle hemşireleri doktorların yerine kullandığı ve “yedek doktorların” daha düşük kalitede bakım sunabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtildi.

İngiliz The Guardian gazetesinin İngiliz Tabipler Birliğinin (BMA) edindiği verilere dayandırdığı haberine göre, çoğunluğu kıdemli hemşirelerden oluşan ve “ileri düzey uygulayıcı” olarak bilinen sağlık çalışanları, acil servis, yenidoğan üniteleri, yoğun bakım ve diğer bölümlerde normalde doktorların yaptığı görevleri üstleniyor.

İngiltere'deki hastanelerin neredeyse yarısı doktor nöbetlerindeki boşlukları kapatmak için ileri düzey uygulayıcıları görevlendiriyor.

BMA, tıbbi rollerde “doktor olmayanların” yaygın şekilde kullanılmasının “kesinlikle güvenli olmadığını” bildirdi ve hastanelerin maliyetleri düşürmek için doktorlardan daha düşük ücretli personel kullanma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Haberde görüşüne yer verilen Dr. Mel Ryan, “Bu rakamların ortaya koyduğu doktor ikamesinin boyutu son derece endişe verici. Doktorlar ile ileri düzey uygulayıcıların eğitim düzeyi arasında büyük fark var. Buna rağmen birçok işveren tam olarak bunu yapıyor.” dedi.

Antepli

Daha beter olun daha fazlasını hak ediniyorlar.
