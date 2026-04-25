Dağlık alanda acı son! Çiriş toplamaya gitti, geri dönemedi

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki sarp arazide çiriş toplarken rahatsızlanan Erdoğan Akbaş için ekipler seferber oldu. Edinilen bilgilere göre, Kadirli ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte çiriş bitkisi toplamak üzere Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Çiğşar kırsalına giden Erdoğan Akbaş (57), dağlık alanda aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni helikopterle taşındı

Sarp ve engebeli araziye güçlükle ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akbaş’ın cansız bedeni, jandarma helikopteriyle bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.