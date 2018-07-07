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Sadakataşı’ndan Suriyelilere gıda yardımı

Suriye’nin Şam, Doğu Guta ve İdlib bölgelerinde yaşanan çatışmalar sebebi ile Azez ve El Bab bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Sadakataşı Derneği göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:16
Sadakataşı’ndan Suriyelilere gıda yardımı

Sadakataşı Derneği; Doğu Guta, İdlib ve Şam’da yaşanan çatışmalar sebebi ile Azez ve El Bab’a göç eden ailelere gıda yardımında bulundu.

BİNLERCE AİLE NASİPLENDİ 

Suriye’de 530 mülteci aileye Sadakataşı Derneği tarafından bebek bisküvisi, süt, reçel, zeytin, beyaz peynir, helva, tahin ve pekmezden oluşan kahvaltı kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Suriye’nin Şam, Doğu Guta ve İdlib bölgelerinde yaşanan çatışmalar sebebi ile Azez ve El Bab bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Sadakataşı Derneği göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Zor günler geçiren Suriye’ye Ramazan yardımları kapsamında Sadakataşı Derneği tarafından, 2200 aileye gıda kolisi dağıtımı, on binlerce kişiye iftar, zekât dağıtımı ve yüzlerce çocuğa bayramlık hediye edildi.

''ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'' 

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrası yaptığı açıklamada; ‘‘Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız yardım çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün Azez ve El Bab’a göç eden 530 aileye gıda desteğinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:16
  1. Sadakataşı Derneği
  2. suriye
  3. idlib
  4. Kemal Özdal

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